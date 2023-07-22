Морщины станут глубже: как нельзя спать после 40 лет

Стало известно, как не стоит спать после 40.

Оказалось, что морщины в зрелом возрасте могут образовываться не только из-за активной мимики, но и из-за сна. Если быть точнее – из-за неправильного положения тела и лица во время сна.

Во-первых, после 40 лет не стоит спать на животе.

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