Морщины станут глубже: как нельзя спать после 40 лет

Стало известно, как не стоит спать после 40.
Оказалось, что морщины в зрелом возрасте могут образовываться не только из-за активной мимики, но и из-за сна. Если быть точнее – из-за неправильного положения тела и лица во время сна.
Во-первых, после 40 лет не стоит спать на животе.
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«Когда вы молоды, и коллагена в коже хватает, то морщины, появившиеся после сна, успевают исчезнуть. Однако после 40-50 лет постоянное воздействие на лицо приводит к тому, что заломы остаются навсегда», – отметил врач Гольдштейн.
Во-вторых, на боку тоже лучше не спать. Так как одна половина лица в этой позе может стать менее объемной. А уже имеющиеся морщины могут стать более глубокими.
Лучше всего спать на спине. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.