Дедолларизация: стал известен прогноз курса валют на ближайшее будущее

Стало известно, что эксперты прогнозируют доллару.

Кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова рассказала, как решение Минфина допустить к валютным торгам в России брокеров из СНГ, ОАЭ, Ирана и ряда других дружественных государств повлияет на экономику страны.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».