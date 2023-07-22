Дедолларизация: стал известен прогноз курса валют на ближайшее будущее

Стало известно, что эксперты прогнозируют доллару.
Кандидат экономических наук Татьяна Белянчикова рассказала, как решение Минфина допустить к валютным торгам в России брокеров из СНГ, ОАЭ, Ирана и ряда других дружественных государств повлияет на экономику страны.
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«Уже сегодня доля торгуемого на Московской бирже юаня составляет почти 40%. С одной стороны, это показатель роста экономических отношений с Китаем. С другой – такая цифра получается, в том числе за счет снижения объемов торговли тем же долларом. Расширение числа участников поможет сделать котировки более рыночными», – отметила эксперт.
В свою очередь влияние доллара на российскую экономику окажется незначительным. Поскольку привлечение иностранных брокеров в Россию обеспечит поступление в страну валюты, которая не будет связана с долларами или евро.
«Следующим шагом может стать приход нерезидентов данных стран на фондовый рынок и торговля бумагами нерезидентов, но это вопрос не завтрашнего дня. К тому же, для реализации идеи Минфина нужно будет хорошо проработать нормативно-правовую базу, а главное – обеспечить платежную инфраструктуру осуществления торговли на валютном рынке. В любом случае, инициатива Минфина представляется интересной как для банков и предприятий, так и для простых граждан», – добавила Татьяна Белянчикова в беседе с vnimanie.pro.