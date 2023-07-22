«Повлияют на внутреннее состояние»: это точно не стоит надевать взрослой женщине

Стало известно, в какой одежде лучше не появляться в обществе женщине после 40.
Стилист отметила, что лучше отказаться от глубокого декольте, коротких платьев и юбок.
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«В создании сексуального образа взрослой женщине могут помочь легкие летящие ткани и образы, например, она может примерить длинное платье с разрезами или брюки с высокой талией», – отметила Ольга Абашева в беседе с vnimanie.pro.
«Поговорим также о сумках и обуви. Взрослая женщина – это про комфорт, целостность, гармонию и спокойствие. Высокий и неудобный каблук, а также платформа, однозначно, повлияют на внутреннее состояние, лишат женщину ощущения почвы под ногами», – добавила стилист.
Напомним, ранее стилисты рассказали о трех модных вещах, которые были актуальны еще в советские времена.