Депутат Госдумы объявила о новой индексации пенсий: когда и на сколько

Летом грядет новая индексация пенсий, сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Политик указала, что состоится повышение 1 августа.

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Эта индексация будет третьей по счету за текущий год и коснется только работающих пенсионеров. Им выплату повысят в пределах трех пенсионных баллов. Сегодня это 371,31 рубля.

«Это не значит, что на три балла все. Кто-то заработал один балл, кто-то два, но больше трех, к сожалению, не получается», - объяснила нюанс Бессараб сайту ura.ru.

Депутат также считает, что в будущем эта планка должна быть повышена хотя бы до пяти баллов.