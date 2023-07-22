Чем подкормить огурцы, пока плодоносят: урожай попрет до самой осени – готовьте бочки

Как только огурцы начинают плодоносить, многие садоводы расслабляются. Этого делать категорически нельзя, потому что урожайность может быстро сойти на нет.

Мудрые дачники для того, чтобы огурцы плодоносили как можно дольше, используют подкормки. Потому что знают, что для роста и развития овощам крайне нужен калий. Он содержится в золе. И средство для полива готовят так: 200 мл золы разводят в ведре с водой, выливают на грядки. Либо разводят калиевую селитру, следуя рекомендации на упаковке.

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Потрясающие результаты дает подкормка с дрожжами, обычными поварскими. На два часа нужно оставить настаиваться раствор из 100 гр дрожжей, 100 гр сахара и 0,5 ведра теплой воды. По истечении указанного времени средство готово к поливу.

По материалам сайта Belnovosti