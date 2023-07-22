Лечо на зиму как у бабушки: возьмите помидоры, перец, чеснок – готовится просто

Многие хозяйки уже начали запасаться на зиму вкусными разносолами. Но не огурцами да помидорами едиными ограничивается перечень заготовок. Все еще популярен с советских времен салат из перцев и томатов, который именуется лечо. Когда варят, аромат стоит объедение, а зимой баночка за баночкой только так уминаются.

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Рецепт лечо простой. Нужно взять 2,5 кг томатов, 1 шт перец перекрутить на мясорубке, покрошить 0,5 кг перца соломкой, 0,5 репчатого лука нарезать полукольцами, покрошить по пучку укропа и петрушки, 100 гр чеснока натереть на терке.

На разогретой с растительным маслом (100 мл) сковороде пассировать лук, параллельно в кастрюле довести до кипения перекрученную на мясорубке смесь, кипятить 20 мин. Затем ввести обжаренный лук, перец, зелень, 1 ст ложку соли, 100 гр сахара и варим 15 мин. В конце вводим перетертый чеснок, 1 ст ложку уксуса (9%), варим еще 10 мин и выключаем. Затем по банкам – и под шубу остывать.

По материалам Telegram-канала «Дачные советы»