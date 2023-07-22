Дедушкин способ борьбы с тлей: муравьям тоже мало не покажется

Редкий дачник не встречал на огороде тлю или муравьев. Часто эти насекомые «работают» в паре – заводится тля, за ней прибегает муравьиная стая, поскольку крохотные вредители выделяют сладкую субстанцию в процессе жизнедеятельности, а муравьи – знатные лакомки. И вытравливать их с участка нужно одновременно, средствами, которые берут оба вида.

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С советских времен известно несколько простых средств, до сих пор пожилые дачники ими пользуются и передают молодежи.

Подходит для этого чесночный раствор. Нужно залить стаканом кипятка 200 гр измельченного свежего чеснока. Студить, разбавить в 10 литрах воды и обработать растения с тлей и залить муравейники.

Отдельно прогнать муравьев можно с помощью соли. Надо взять 1 кг соли, растворить в 10 литрах воды и залить этим раствором гнездовье.

По материалам сайта Belnovosti