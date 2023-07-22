Что произойдет с долларом после повышения ключевой ставки: аналитики назвали курс валюты

На прошедшем 21 июля заседании комиссии Центробанк РФ впервые в текущем году поднял ключевую ставку. Вопреки ожиданиям, рост составил сразу 100 базисных пунктов – до 8,5%. Многие банки уже анонсировали в связи с этим повышение ставок по вкладам. Аналитики дали прогноз, что же будет с курсом валюты в свете последних изменений.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что доллар начнет снижение после этого.

«В перспективе ближайших месяцев ожидаем коррекцию доллара в области 85–83,5, а иные инвалюты пойдут за «американцем» следом вниз», - считает

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов отметил наблюдение, что иностранные валюты уже отреагировали – незначительным, но снижением курса.

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров предполагает, что резко в рост рубль не пойдет. Но доллар замедлит-таки свой бег и поубавит пыл.

«Позитивный прогноз: до 90 рублей за доллар, порядка 96–97 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань», — считает эксперт.

По материалам сайта News.ru