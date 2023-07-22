Муравьям станет дурно от этого «угощения»: сгинут и не появятся больше

Муравейники на грядках – к неурожаю, считают садоводы и тут же объявляют бой непрошенным насекомым. Стараются использовать методы, которые доказали свою эффективность и действуют быстро.

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Известно, что муравьи терпеть не могут резкие запахи. Поэтому дачники привлекают к борьбе с вредителями сильнопахнущие травы. Либо наводят раствор, состоящий из 400 граммов хозяйственного мыла, 2 ст. ложек карболовой кислоты и 10 ст. ложек керосина, разводят в 10 литрах воды и заливают гнездо.

По материалам сайта Belnovosti