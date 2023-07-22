От слизней и следа не останется: избавиться от вредителей поможет народный метод

Всеядные слизни докучают огородникам по всей России – нельзя сказать, что они обитают только в одной какой-то полосе страны. эти брюхоногие питаются зелеными частями растений, правда, обходят за версту грядки с пахучими посадками вроде петрушки, лаванды, тимьяна, лимонника и других ароматрав.

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Избавиться от слизней не так просто, они невероятно плодовиты и очень быстро размножаются. Поэтому как только заметили первых особей, срочно надо действовать.

В народе популярным является посыпка золой. Она лишает почву влаги, и слизни покидают участок. Посыпьте сами растения, а также землю вокруг.

По материалам сайта kp.ru