Надежды рухнули: финансисты назвали, сколько будет стоить доллар через неделю — утешить нечем

Рубль по итогам торгов в пятницу, 21 июля, вновь уступил основным мировым валютам. Курс доллара за день вырос на 69 копеек, до 90,92 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,62 рубля, евро — на 70 копеек, до 101,2 рубля.

За минувшую неделю доллар вырос на 86 копеек, евро и юань не изменились в цене.

Рублю не помогли приближающийся период налоговых выплат и повышение Центробанком ключевой ставки. Надежды на то, что все эти процессы укрепят рубль, рухнули. И утешить финансистам граждан нечем.

На следующей неделе ждать каких-то позитивных новостей об укреплении рубля вряд ли стоит.

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