Протрите мебель этим составом: пыль долго не осядет

Начинающие хозяйки бегают по квартире с тряпкой каждый день. Ведь пыль оседает на поверхность мебели уже через несколько часов после уборки.
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Ах их более опытные подруги давно пользуются секретным составом и смахивают пылинки не чаще одного раза в неделю.
Чтобы приготовить пылеотталкивающее средство, нужно смешать небольшое количество кондиционера для белья с одним литром воды.
Получившимся раствором следует обработать все поверхности в квартире. Процедуру потребуется повторить не ранее чем через неделю.
Источник: Дзен-канал «Современное Домоводство»