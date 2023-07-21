Протрите мебель этим составом: пыль долго не осядет

Начинающие хозяйки бегают по квартире с тряпкой каждый день. Ведь пыль оседает на поверхность мебели уже через несколько часов после уборки.

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Ах их более опытные подруги давно пользуются секретным составом и смахивают пылинки не чаще одного раза в неделю.

Чтобы приготовить пылеотталкивающее средство, нужно смешать небольшое количество кондиционера для белья с одним литром воды.