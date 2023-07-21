Протрите мебель этим составом: пыль долго не осядет

Фото: freepik.com / bearfotos

Сможете забыть об уборке минимум на неделю.

Начинающие хозяйки бегают по квартире с тряпкой каждый день. Ведь пыль оседает на поверхность мебели уже через несколько часов после уборки. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ах их более опытные подруги давно пользуются секретным составом и смахивают пылинки не чаще одного раза в неделю.

Чтобы приготовить пылеотталкивающее средство, нужно смешать небольшое количество кондиционера для белья с одним литром воды.

Получившимся раствором следует обработать все поверхности в квартире. Процедуру потребуется повторить не ранее чем через неделю.

Источник: Дзен-канал «Современное Домоводство»

Читайте также