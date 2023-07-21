Названо мыло, которое лучше всего справляется с запахом пота: намылили подмышки, и дезодорант не нужен

Если для вас деликатная проблема обильного потоотделения и неприятного запаха подмышек актуальна, советуем обратить внимание на антибактериальное мыло.

Его задача не только поддерживать чистоту тела, но и бороться с неприятным запахом. Правда, не всякое антибактериальное мыло может быть эффективным в нейтрализации плохого амбре.

Лучший вариант — натуральное мыло, в состав которого входит козье молоко, травы, натуральные масла.

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