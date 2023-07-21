Названо мыло, которое лучше всего справляется с запахом пота: намылили подмышки, и дезодорант не нужен

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Что должно быть в составе мыла, которое борется с неприятным запахом.

Если для вас деликатная проблема обильного потоотделения и неприятного запаха подмышек актуальна, советуем обратить внимание на антибактериальное мыло.

Его задача не только поддерживать чистоту тела, но и бороться с неприятным запахом. Правда, не всякое антибактериальное мыло может быть эффективным в нейтрализации плохого амбре.

Лучший вариант — натуральное мыло, в состав которого входит козье молоко, травы, натуральные масла.

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Мыла, содержащие в своем составе химические компоненты и искусственные масла в борьбе с запахом пота неэффективны.

Пользуйтесь натуральным антибактериальным мылом всякий раз, когда принимаете душ, и дезодорант, возможно, станет вам не нужен.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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