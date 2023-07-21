Теперь уже не изменится: объявлен новый курс валют — Центробанк дал установку

Здание Центробанка в Москве. Фото: Global Look Press

Центральный банк России установил курс валют на выходные.

Центральный банк России каждый вечер объявляет официальный курс валют на предстоящий день. Делается это по результатам торгов на Московской валютной бирже.

В эту пятницу Центробанк объявил курс валют на выходные. Он теперь не изменится до понедельника, когда вновь откроются торги на бирже.

В эту пятницу курс доллара опять подрос — на 69 копеек, до 90,92 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,62 рубля, евро — на 70 копеек, до 101,2 рубля.

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На 22 июля 2023 года Банком России курс доллара к рублю установлен на уровне 90,3 рублей, а курс евро — на уровне 100,6 рублей.

По материалам cbr.ru

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