Теперь уже не изменится: объявлен новый курс валют — Центробанк дал установку

Центральный банк России каждый вечер объявляет официальный курс валют на предстоящий день. Делается это по результатам торгов на Московской валютной бирже.

В эту пятницу Центробанк объявил курс валют на выходные. Он теперь не изменится до понедельника, когда вновь откроются торги на бирже.

В эту пятницу курс доллара опять подрос — на 69 копеек, до 90,92 рубля, юаня — на 4 копейки, до 12,62 рубля, евро — на 70 копеек, до 101,2 рубля.

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