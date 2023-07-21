Из стиралки выйдет вся скопившаяся грязь: просто бросьте в барабан это средство

Если вы стали замечать, что из барабана вашей стиральной машинки тянет затхлостью. Да и качество стирки тоже как-то ухудшилось. Немедленно отправляйтесь в магазин за таблетками для посудомойки.

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Для того чтобы очистить внутренности стиралки от многолетней грязи, нужно положить в барабан машины всего 2 таблетки. Далее следует выбрать самую высокую температуру воды, указать в настройках дополнительное полоскание и обязательно добавить отжим.