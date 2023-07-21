Это произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно: с 1 августа в России повысят пенсии

Пенсионерам напомнили, что с первого августа в России будет произведен перерасчет пособий. Это происходит каждый год.

Кому же положены прибавки к пенсионному пособию? Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, составит 354 рублей 27 копеек.

Про индексированы будут пенсии трем категориям пожилых граждан: пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих. Их пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации; пенсионерам, которым в предыдущем месяце исполнилось 80 лет. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей. Измениться размер пенсии может и у тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты.

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