Это произойдет автоматически, никуда обращаться не нужно: с 1 августа в России повысят пенсии

Пенсионерам напомнили, что с первого августа в России будет произведен перерасчет пособий. Это происходит каждый год.
Кому же положены прибавки к пенсионному пособию? Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, составит 354 рублей 27 копеек.
Про индексированы будут пенсии трем категориям пожилых граждан: пенсионерам, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих. Их пенсия увеличится на размер всей предыдущей индексации; пенсионерам, которым в предыдущем месяце исполнилось 80 лет. Они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она составляет 7567 рублей. Измениться размер пенсии может и у тех, кто ранее предоставлял дополнительные документы для изменения условий выплаты.
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«Эти перерасчеты происходят автоматически. Обращаться для этого в Социальный фонд не нужно», — отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По материалам 1prime.ru