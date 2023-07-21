Начал формироваться вилок? Обязательно внесите эту подкормку — капуста будет огромной

В июле капуста начинает закручивать листья в вилок. На этом ответственном этапе овощу нужен азот, кальций и бор.
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Первые два элемента капуста сможет извлечь из раствора кальциевой селитры. А бором растение обеспечит соответствующий аптечный препарат.
Чтобы приготовить эффективную подкормку, нужно смешать 3 столовых ложки кальциевой селитры, 6 граммов бора, 2 миллилитра циркона и 20 литров воды.
Когда состав станет однородным, его следует использовать для полива под корень.
Чтобы капуста выросла крупной и сочной, нужно потратить около 2 литров подкормки на каждое растение.
Источник: cpykami.ru