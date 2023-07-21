Как избавиться от ос на участке: не трогайте гнездо — есть более безопасный способ

Если вы заметили на своем участке осиное гнездо, ни в коем случае не пытайтесь от него избавиться самостоятельно. Это может быть очень опасно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Лучше соорудите хитрые ловушки. Конечно, они не избавят вас от всех насекомых, но большую часть ос удастся обезвредить.

Смешайте забродившее варенье с водой в соотношении 1 к 1 и распределите эту массу по нескольким пластиковым бутылкам. Емкости должны быть заполнены чуть больше, чем наполовину. После этого развесьте ловушки по участку и подождите.

Вскоре осы начнут слетаться на запах сладкого. А проникнув к лакомству через узкое горлышко, они уже не смогут найти дорогу назад.

После того как ловушки наполнятся, а осы перестанут подавать признаки жизни, аккуратно снимите бутылки и избавьтесь от насекомых.

Источник: lifehacker.ru