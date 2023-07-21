Сделайте из него пасту и смажьте подмышки: с этим натуральным средством вы будете благоухать, и никакого дезодоранта не надо

Деликатная проблема запаха пота из-под мышек особенно актуализируется в жаркое время года.
Если вы не сторонник того, чтобы пользоваться для устранения неприятного амбре, наш лайфхак вам пригодится. Сделать освежающее средство можно своими руками и без особых материальных затрат. Растение, о котором идет речь, можно купить на любом рынке или в овощном отделе супермаркета. Это базилик.
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Базилик обладает приятным и довольно устойчивым ароматом. Можно сделать из его листочков пасту и нанести ее на несколько минут на область подмышек.
Можно просто прикладывать к телу листочки. Будете благоухать.
По материалам apteka24-podolsk.ru