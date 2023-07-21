Сделайте из него пасту и смажьте подмышки: с этим натуральным средством вы будете благоухать, и никакого дезодоранта не надо

Красивая девушка демонстрирует подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без современных средств по уходу за собой.

Деликатная проблема запаха пота из-под мышек особенно актуализируется в жаркое время года.

Если вы не сторонник того, чтобы пользоваться для устранения неприятного амбре, наш лайфхак вам пригодится. Сделать освежающее средство можно своими руками и без особых материальных затрат. Растение, о котором идет речь, можно купить на любом рынке или в овощном отделе супермаркета. Это базилик.

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Базилик обладает приятным и довольно устойчивым ароматом. Можно сделать из его листочков пасту и нанести ее на несколько минут на область подмышек.

Можно просто прикладывать к телу листочки. Будете благоухать.

По материалам apteka24-podolsk.ru

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