Просто полейте этим огурцы во время плодоношения, урожай соберете отменный: раскрываем секрет старых дачников

Огурцы во время плодоношения нуждаются в подкормке. Только с ней они дадут высокие урожаи. Старые дачники знают, что огурцы хорошо подкормить калием. Содержится он в золе.
Раствор для внесения подкормки готовится очень просто. 200 миллилитров золы разводятся в ведре воды, настаивать не нужно. Просто полейте им огурцы.
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Хорошие результаты дает и подкормка с дрожжами. Сто граммов дрожжей нужно смешать с таким же количеством сахара и развести в половине ведра теплой воды.
Через пару часов можно производить полив огурцов и радоваться хорошему урожаю.
По материалам belnovosti.by