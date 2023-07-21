Просто полейте этим огурцы во время плодоношения, урожай соберете отменный: раскрываем секрет старых дачников

Огурцы во время плодоношения нуждаются в подкормке. Только с ней они дадут высокие урожаи. Старые дачники знают, что огурцы хорошо подкормить калием. Содержится он в золе.

Раствор для внесения подкормки готовится очень просто. 200 миллилитров золы разводятся в ведре воды, настаивать не нужно. Просто полейте им огурцы.

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