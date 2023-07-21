Как вывести зеленое пятно от травы за 30 минут

Каждое лето хозяйки мучаются с пятнами от травы. Зеленый пигмент намертво въедается в ткани. И иногда кажется, что вещь не спасти.
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Но не спешите прощаться с любимыми штанами. Способ избавиться от пятна все-таки есть. И он намного проще, чем вы думаете.
Для решения этой проблемы вам потребуется только вода и соль. Растворите одну столовую ложку продукта в стакане воды и поместите в этот состав пострадавшую вещь. Подождите 30 минут, а затем постирайте штаны привычным способом.
После стирки от пятна не останется никаких следов.
Источник: tut-news.ru