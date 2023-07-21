Как вывести зеленое пятно от травы за 30 минут

Фото: freepik.com / katemangostar

Способ подходит для любых тканей.

Каждое лето хозяйки мучаются с пятнами от травы. Зеленый пигмент намертво въедается в ткани. И иногда кажется, что вещь не спасти. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Но не спешите прощаться с любимыми штанами. Способ избавиться от пятна все-таки есть. И он намного проще, чем вы думаете.

Для решения этой проблемы вам потребуется только вода и соль. Растворите одну столовую ложку продукта в стакане воды и поместите в этот состав пострадавшую вещь. Подождите 30 минут, а затем постирайте штаны привычным способом.

После стирки от пятна не останется никаких следов.

Источник: tut-news.ru

Читайте также