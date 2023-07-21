Будет ли доллар стоить 75 рублей: честный ответ аналитика ошарашил валютчиков

Рубль в эту пятницу впервые за долгое время довольно заметно укрепился на торгах на Московской валютной бирже. Этому способствовало несколько факторов: приближение налогового периода, рост цен на нефть, повышение Центробанком ключевой ставки.

Между тем финансовые эксперты считают, что укрепление рубля носит временный характер. И через какой-то промежуток времени доллар начнет вновь повышаться в цене. 75 рублей американская валюта уже вряд ли будет стоить.

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