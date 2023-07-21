Сделайте это с чесноком после уборки, иначе луковицы сгниют через неделю

Озимый чеснок убирают уже в июле. Он хранится не так хорошо, как яровой овощ. Однако кое-что все-таки можно сделать, чтобы луковицы стали более лежкими.

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Во-первых, чеснок нужно очистить от земли. Делать это следует руками, чтобы не повредить луковицы.

Во-вторых, овощи нужно просушить. Сначала разложите луковицы на грядке, а спустя пару часов переместите их в помещение с хорошей циркуляцией воздуха и оставьте их там на несколько дней.

В-третьих, при уборке чеснока не нужно обрезать листья. Подождите, пока хвостик высохнет. За это время ботва успеет передать луковице остатки питательных веществ. Что положительно скажется на сроках хранения.

Источник: vhoz.ru