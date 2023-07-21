Теперь собираем по два урожая кабачков за сезон: секрет в июльской подкормке

Чтобы получить двойной урожай кабачков, необходимо продлить период плодоношения культуры. Задача не очень сложная. Достаточно знать правильные рецепты.

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Если вы планируете срывать кабачки до осени, то обязательно внесите несколько подкормок за лето.

Приступить к делу следует уже в июле. Для начала приготовьте состав из 20 капель йода, 4 граммов борной кислоты и 20 литров отстоянной воды. Этот раствор нужно вылить под корень. Он простимулирует образование новых завязей.

А чтобы плоды были крупными, рекомендуется баловать кабачки раствором азофоски. Делать это следует каждые 15 дней. Для его приготовления нужно размешать 2 столовые ложки препарата в 20 литрах воды. На одно растение должно приходиться около 2 литров подкормки.

Источник: издание belnovosti.by.