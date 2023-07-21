Будет новый обвал: аналитик назвал честный курс доллара на ближайшие дни

Рубль в эту пятницу начал отыгрывать утраченные на валютной бирже позиции. После того, как Центробанк объявил о повышении ключевой ставки, рубль укрепился на торгах и к доллару, и к евро.

Между тем финансовые аналитики довольно скептически относятся к возможности роста курса рубля. Они считают, что рубль укрепится лишь на какой-то период, а затем вновь начнет падать. Возврата на позиции 70–75 рублей за доллар уже не будет.

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