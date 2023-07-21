Смочили ватный тампон и смазали подмышки: натуральное средство в два счета уничтожит запах пота без дезодоранта

Хорошие дезодоранты отлично справляются с запахом пота даже в сильную жару. Между тем есть те, кто предпочитает обходиться без промышленно приготовленных средств в уходе за собой.
Деликатную проблему запаха пота, действительно, можно решить без дезодоранта и антиперспиранта. Например, с помощью яблочного уксуса, Это натуральное средство использовали еще наши бабушки.
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Яблочный уксус — мощное асептическое и антибактериальное средство, которое убивает бактерии, вызывающие запах пота.
Достаточно капнуть несколько капель яблочного уксуса на ватный тампон и протереть подмышки, чтобы запах пота улетучился. Лучше делать это на ночь, а утром помыть подмышки с мылом.
Если кожа склонна к раздражениям, смешайте яблочный уксус с водой.
По материалам apteka24-podolsk.ru