Смочили ватный тампон и смазали подмышки: натуральное средство в два счета уничтожит запах пота без дезодоранта

Хорошие дезодоранты отлично справляются с запахом пота даже в сильную жару. Между тем есть те, кто предпочитает обходиться без промышленно приготовленных средств в уходе за собой.

Деликатную проблему запаха пота, действительно, можно решить без дезодоранта и антиперспиранта. Например, с помощью яблочного уксуса, Это натуральное средство использовали еще наши бабушки.

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