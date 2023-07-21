Как снять чешую с рыбы за 60 секунд: кухня останется чистой — нож не пригодится

Многие кулинары не любят готовить рыбу. А все потому, что ее нужно чистить. Процесс не самый приятный: чешуя летит во все стороны. Кому такое понравится?

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Если вы стараетесь избегать рыбных блюд по той же причине, то можете смело отправляться в магазин за карасями. Потому что бывалые хозяйки подсказали, как можно снять чешую без особых усилий. Процесс займет не более 60 секунд. При этом кухня останется чистой.

Все просто. Возьмите рыбину за хвост и окуните ее в кипящую воду на две секунды. Затем пройдитесь по ней губкой для мытья посуды и ополосните карася чистой водой.

Вы не поверите своим глазам: рыбина будет идеально гладкой. Большая часть чешуи останется на губке, а остальная смоется водой.

Источник: tut-news.ru