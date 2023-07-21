Как стереть следы чернил с обоев за 30 секунд: ремонт не пострадает

Если у вас есть маленький ребенок, то проблема разрисованных обоев вам знакома. Оттереть следы детского творчества довольно сложно, особенно если юный художник использовал шариковую ручку.

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Но все-таки способ есть. Опытные хозяйки рассказали о том, что чернила можно стереть с помощью подручных средств. Для этого нужен только баллончик лака для волос и ватные диски.

Нанесите на испачканное место толстый слой средства для укладки шевелюры. Затем аккуратно потрите стену ватным диском. Следы от ручки исчезнут за несколько секунд. Обои при этом не пострадают.

Источник: tut-news.ru