Эти методы помогут вам хвастаться роскошной шевелюрой даже после 50 лет

Волосы. Фото: Global Look Press 

Прислушайтесь к этим советам и сохраните красоту волос.

Стало известно, как сохранить красоту волос даже после 50 лет.

Эксперты по уходу за волосами отметили, что при соблюдении некоторых правил волосы даже у пожилых людей будут гладкими и густыми.

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Одним из таких правил является консультация у трихолога или парикмахера. Важно спросить у специалиста, почему ваша шевелюра редеет.

Также стоит купить шампунь для уплотнения волос.

 «Я рекомендую те, что содержат кератин, биотин, коллаген — эти вещества способствуют здоровому росту волос. Эти ингредиенты помогут укрепить пряди изнутри и увеличить объем, не повреждая и не утяжеляя волосы», — рассказал пластический хирург и дерматолог Харикиран Черуки. 

Также эксперты предлагают мыть волосы реже, чем обычно. А еще просмотрите рацион. Важно получать жирные кислоты омега-3. Они содержатся в скумбрии, лососе и сельди. 

И, конечно, не забывайте о правильной бьюти-рутине. Важно уделять пять минут в день массажам и каждые шесть-восемь недель ходить обновлять стрижку. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

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