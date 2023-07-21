Эти методы помогут вам хвастаться роскошной шевелюрой даже после 50 лет

Стало известно, как сохранить красоту волос даже после 50 лет.
Эксперты по уходу за волосами отметили, что при соблюдении некоторых правил волосы даже у пожилых людей будут гладкими и густыми.
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Одним из таких правил является консультация у трихолога или парикмахера. Важно спросить у специалиста, почему ваша шевелюра редеет.
Также стоит купить шампунь для уплотнения волос.
«Я рекомендую те, что содержат кератин, биотин, коллаген — эти вещества способствуют здоровому росту волос. Эти ингредиенты помогут укрепить пряди изнутри и увеличить объем, не повреждая и не утяжеляя волосы», — рассказал пластический хирург и дерматолог Харикиран Черуки.
Также эксперты предлагают мыть волосы реже, чем обычно. А еще просмотрите рацион. Важно получать жирные кислоты омега-3. Они содержатся в скумбрии, лососе и сельди.
И, конечно, не забывайте о правильной бьюти-рутине. Важно уделять пять минут в день массажам и каждые шесть-восемь недель ходить обновлять стрижку. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.