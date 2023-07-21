Эти методы помогут вам хвастаться роскошной шевелюрой даже после 50 лет

Стало известно, как сохранить красоту волос даже после 50 лет.

Эксперты по уходу за волосами отметили, что при соблюдении некоторых правил волосы даже у пожилых людей будут гладкими и густыми.

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Одним из таких правил является консультация у трихолога или парикмахера. Важно спросить у специалиста, почему ваша шевелюра редеет.

Также стоит купить шампунь для уплотнения волос.