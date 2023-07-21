Не 90 и даже не 93 рубля: сколько все-таки будет стоить доллар — новый обвал случится уже в августе

Банк России в эту пятницу, 21 июля, принял решение о повышении ключевой ставки. Теперь она составит не 7, 5, а 8, 5 процентов.
Финансовые эксперты ожидали этого, но полагают, что на курсе рубля это не отразится каким-то судьбоносным образом. Национальная валюта укрепится, но ненадолго.
Раньше рубль всегда укреплялся накануне и во время налогового периода. Это как раз двадцатые числа месяца. В июле этого не происходит.
«Если рубль не укрепляется даже в этот момент или, хуже того, дешевеет, налицо повышенный спрос на валюту. В результате после прохождения пика фискальных платежей нисходящая динамика рубля может ускориться, что мы наблюдали в конце июня — начале июля», - считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
По версии Бабина, после небольшого укрепления на бирже, как в эту пятницу, 21 июля, рубль начнет проседать. Доллар будет стоить не 90 и даже не 93 рубля.
«Ситуация складывается в пользу того, что доллар будет стоить 94-95 рублей», - прогнозирует Дмитрий Бабин.
По материалам 1prime.ru.