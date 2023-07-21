Не 90 и даже не 93 рубля: сколько все-таки будет стоить доллар — новый обвал случится уже в августе

Банк России в эту пятницу, 21 июля, принял решение о повышении ключевой ставки. Теперь она составит не 7, 5, а 8, 5 процентов.

Финансовые эксперты ожидали этого, но полагают, что на курсе рубля это не отразится каким-то судьбоносным образом. Национальная валюта укрепится, но ненадолго.

Раньше рубль всегда укреплялся накануне и во время налогового периода. Это как раз двадцатые числа месяца. В июле этого не происходит.