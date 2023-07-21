Кредиты станут дорогими: Центробанк поднял ключевую ставку на сто пунктов

Как и прогнозировали многие финансовые аналитики, Центробанк России на своем заседании в пятницу, 21 июля, принял решение поднять ключевую ставку на сто базисных пунктов - с 7,5 процентов до 8, 5 процентов.
Что это значит для населения? Банковские кредиты подорожают, но вырастут и проценты по банковским вкладам.
Цель повышения ключевой ставки - сдерживать рост инфляции. Кредиты становятся дороже, люди станут их меньше брать, следовательно будут не так легко расставаться с деньгами, начнут копить. Соответственно, инфляция замедлится.
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Ожидается, что повышение ключевой ставки поддержит рубль. Но финансисты полагают, что национальная валюта укрепится ненадолго, вскоре мы вновь увидим рекордные значения на валютной бирже.
Напомним, изменение ключевой ставки произошло впервые с начала осени 2022 года: 16 сентября 2022 года ЦБ понизил ставку с 8% до 7,5% и затем шесть заседаний подряд сохранял ее на этом уровне. Рекордное повышение ключевой ставки было в феврале 2022 года. Тогда Центробанк экстренно поднял ее до 20 процентов.
По материалам rbc.ru