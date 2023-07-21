Кредиты станут дорогими: Центробанк поднял ключевую ставку на сто пунктов

Как и прогнозировали многие финансовые аналитики, Центробанк России на своем заседании в пятницу, 21 июля, принял решение поднять ключевую ставку на сто базисных пунктов - с 7,5 процентов до 8, 5 процентов.

Что это значит для населения? Банковские кредиты подорожают, но вырастут и проценты по банковским вкладам.

Цель повышения ключевой ставки - сдерживать рост инфляции. Кредиты становятся дороже, люди станут их меньше брать, следовательно будут не так легко расставаться с деньгами, начнут копить. Соответственно, инфляция замедлится.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».