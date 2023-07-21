Не все полки подходят: где хранить сливочное масло в холодильнике

Россиянам рассказали, как правильно хранить сливочное масло в холодильнике.

Оказалось, не каждая полка в холодильнике подходит для этого продукта. Некоторые методы хранения приводят к нагреванию масла и его быстрой порче. А на других полках масло может стать твердым.

Исследования показали, что наилучшим местом для хранения сливочного масла является отсек для овощей и фруктов или самая верхняя полка холодильника.

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А вот дверца холодильника является плохим местом для хранения масла. Здесь происходят резкие перепады температуры, которые негативно влияют на качество продукта. Об этом рассказали в hozotsek.ru.