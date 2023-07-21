Мода СССР вернулась: три вещи из прошлого, которые будут актуальны в современности

Стало известно, какие три вещи будут модными в этом сезоне. Примечательно, что они были актуальными в советские времена.

Оказалось, что авоська стала вновь популярной. Но раньше ее использовали для хранения продуктов. А теперь ее выпускают модные бренды Vetements и Staud.

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Также подплечники и косынки будут очень востребованными. Их можно миксовать с авоськой, тогда ваш образ получится еще более ярким и стильным. Об этом рассказали в WDay.ru.