Петуния начала увядать? Подстригите цветок и опрыскайте особой смесью — тут же появятся свежие бутоны

Чтобы петуния ярко цвела все лето, нужно регулярно подстригать веточки. Отсекать следует не только пожелтевшие побеги, но и чересчур длинные ветки, которые выбиваются из общей массы.

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При обрезке рекомендуется отступить от основания на 10–15 см. Этого вполне достаточно, чтобы простимулировать петунию на быстрый рост.

После того как со стрижкой будет покончено, нужно дважды подпитать цветок особым составом. Для его приготовления необходимо растворить 5 г мочевины в 5 л воды.

Первое опрыскивание следует провести сразу после стрижки, а второе — через семь дней. Подкормку можно вносить рано утром или на закате, чтобы не обжечь листья.

Источник: lifehacker.ru