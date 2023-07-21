Слаще меда! Опрыскайте томаты этим составом: плоды станут сахарными

Многие дачники ломают голову над тем, как сделать помидоры более сахаристыми. А ответ прост. Нужно всего лишь внести специальную подкормку в июле.

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Чтобы ее приготовить, необходимо растворить 5 г перманганата калия в 10 л воды. Затем в эту жидкость следует добавить стакан уксуса 9% и подождать 15 минут. Когда время пройдет, в смесь потребуется ввести 100 мл перекиси водорода. Этот ингредиент необходимо добавлять порционно, так как состав будет пениться. Далее нужно всыпать в раствор 5 г борной кислоты и довести объем подкормки водой до 10 л.

Готовое средство рекомендуется распылить на все томатные кусты. Достаточно провести одну такую обработку, чтобы помидоры стали слаще. Закрутки получатся вкуснейшие!

Источник: дзен-канал «Ваш цветок».