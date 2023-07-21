Как собрать семена огурцов, чтобы всхожесть была 100% — все тонкости

Если вы решили собрать семена огурца, убедитесь в том, что перед вами сортовая, а не гибридная культура. Так как гибридные овощи не получится воспроизвести таким путем.

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После этого найдите на грядке самые здоровые и крепкие растения и выберите на них парочку крупных плодов. Подложите под эти огурцы деревяшки, чтобы избежать загнивания. И подождите, пока овощи пожелтеют.

Сорвите созревшие огурцы. Разрежьте их вдоль и извлеките семена с помощью чайной ложки. Далее сложите их в сито и промойте проточной водой таким образом, чтобы не осталось мякоти скользкой пленки.

После этого разложите семена на газете и сушите на протяжение семи дней вдали от прямых солнечных лучей. В процессе сушки семена рекомендуется иногда переворачивать.

Хранить посадочный материал рекомендуется в бумажном пакетике в темном и прохладном месте.

Если все сделать правильно, то всхожесть семян будет в районе 100%.

Источник: lifehacker.ru