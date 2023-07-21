Замочили черствый хлеб и легли спать: утром удобрение для огурцов готово — удвоит бурный рост

Готовим удобрение для огурцов за ночь из залежавшегося черствого хлеба. Для этого нужно замочить мучное изделие и оставить его в миске на 5–8 часов. Утром хлеб размякнет и подкормка для огурцов будет готова.

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Как приготовить удобрение: В 10 литрах воды нужно замочить на ночь булку хлеба. Утром тщательно размять и влить в состав 20 мл йода. Далее оставить настаиваться еще 5–6 часов, профильтровать и поливать этим раствором огурцы 1 раз в 2 недели до осени.

По материалам дзен-канала «Грядки в порядке»