Как спасти чахлую орхидею: всего один полив — все растение в цвету

Орхидея начинает чахнуть в двух случаях. Когда нет должного ухода. Или растению не хватает питательных веществ. Если вы уверены в том, что дело не в первом пункте, то вялое растение поможет спасти минеральная вода.
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В этом полезном напитке есть все элементы, которые необходимы для правильного развития этого великолепного цветка.
Чтобы орхидея ожила и начала цвести, нужно смешать 100 мл минералки с 1 л обычной воды и увлажнить этим составом грунт.
Для поддержания эффекта рекомендуется повторять эту подкормку каждые два месяца.
Источник: cpykami.ru