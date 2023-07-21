Как спасти чахлую орхидею: всего один полив — все растение в цвету

Орхидея начинает чахнуть в двух случаях. Когда нет должного ухода. Или растению не хватает питательных веществ. Если вы уверены в том, что дело не в первом пункте, то вялое растение поможет спасти минеральная вода.

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В этом полезном напитке есть все элементы, которые необходимы для правильного развития этого великолепного цветка.