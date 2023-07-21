Объявлен средний курс доллара на 2024 год: народ в панике считает купюры

Аналитики призвали россиян не строить иллюзий и не надеяться, что курс доллара в ближайшем будущем снизится. По мнению экспертов, средний курс доллара на 2024 год будет высоким.

«К концу года курс доллара опустится до 88 рублей, а в 2024 году поднимется до 90 рублей», — заявила экономист Екатерина Константинова.

При этом эксперт подчеркнула, что все будет зависеть от оттока капитала, бюджетного правила и экспорта.