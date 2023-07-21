Объявлен средний курс доллара на 2024 год: народ в панике считает купюры

Аналитики призвали россиян не строить иллюзий и не надеяться, что курс доллара в ближайшем будущем снизится. По мнению экспертов, средний курс доллара на 2024 год будет высоким.
«К концу года курс доллара опустится до 88 рублей, а в 2024 году поднимется до 90 рублей», — заявила экономист Екатерина Константинова.
При этом эксперт подчеркнула, что все будет зависеть от оттока капитала, бюджетного правила и экспорта.
Валютчики, в свою очередь, спешат запастись валютой, чтобы потом выгодно продать.
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