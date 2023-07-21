Чтобы не гадать: в «Яндекс Go» появился прогноз цен на такси

В приложению «Яндекс Go» теперь появилась функция прогноз цены на такси. Пользователи могут проверить уровень спроса на машины и узнать, как стоимость проезда будет меняться в течение дня.

По словам представителей сервиса, планировать поездки на такси теперь станет удобнее. Специальный график поможет принять решение о том, вызвать ли машину сейчас или подождать, чтобы избежать повышенной цены в час пик.

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Для построения графика алгоритм анализирует количество свободных водителей и стоимость поездки по запрашиваемому маршруту за прошлые четыре недели.

Если в данный момент цена заказа такси выше или ниже обычной, приложение это отметит и укажет, какие именно факторы повлияли стоимость поездки.

По материалам ТАСС.