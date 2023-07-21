Как отмыть жирную сковороду до скрипа, если нет горячей воды — результат за одну минуту

Отмыть жирную посуду бывает сложно даже при наличии горячей воды. А когда из крана льется только холодная — почти невозможно. Даже хваленая бытовая химия не дает отличного результата.
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К счастью, теперь это не проблема. Потому что опытные хозяйки поделились своим секретом. Уберите стандартные моющие средства в сторону. Они больше не понадобятся.
Чтобы отмыть самую жирную сковородку до скрипа, нужен только горчичный порошок. Нанесите его на губку, затем потрите грязную посуду и ополосните ее холодной водой. Горчица смоет с посуды не только масло, но и остатки бытовой химии.
Источник: дзен-канал «Современное домоводство».