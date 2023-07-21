Просто засыпали на ночь и легли спать — наутро унитаз сверкает: ершиком смыли мочевой камень

Дедовский метод в мытье унитазов в очередной раз оправдал себя. А нужно всего-то засыпать в туалет копеечное средство и оставит на ночь — уже утром «кабинет» сияет белизной и свежестью. Причем без всяких хлопот и многочасовой полировки унитаза — мочевой камень и вовсе снялся ершиком. Для этого нужно смешать пищевую соду и поваренную соль в пропорции 1:1.

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Сода заменит щелочное чистящее средство, а соль усилит эффект белизны. На ночь засыпьте унитаз парой горстей этот средства и распределите по всей чаше, заранее смочив стенки. Оставьте на 5–8 часов, а затем тщательно пройдитесь ершиком. Грязь слезет на глазах! Даже свекровь позавидует чистоте в туалете.

По материалам дзен-канала «Уютный дом»