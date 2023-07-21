Объявлен точный курс доллара на 4 сентября — реальные цифры, россияне не могут поверить ушам

Российская валюта продолжит падать, несмотря на поддержку Центробанка, так считают аналитики. По мнению экспертов, к 4 сентября 2023 года, доллар дорастет до 97 рублей. Причем к концу месяца «американец» может стоить уже 100 рублей.

«Пока нет никаких сомнений, что доллар будет расти. Осенью динамика ухудшится для российской валюты в связи с низкими ценами на нефть и выходом иностранных компаний с российского рынка», — заявила экономист Екатерина Константинова.

На данный момент, доллар торгуется на Московской бирже за 90,65 рубля, а евро — за 100,99.

Конечно, эти цифры не могут не удивлять россиян. А мысль о том, что будет еще дороже, — расстраивает.

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