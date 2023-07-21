Развели дешевую таблетку и опрыскали кустики — собрали клубнику размером с грецкий орех

Одним копеечным средством можно подкормить кустики клубники, чтобы получить двойной урожай. Просто растворили в воде дешевую таблетку и обильно опрыскали посадки — клубника созрела сладкая и крупная, размером с грецкий орех.

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Опрыскиваем клубнику на огороде янтарной кислотой (1 таблетка на 1 л воды). Это средство действует как стимулятор роста и своеобразный витамин для растений. Клубника будет интенсивнее завязываться, а ягоды будут сладкими, как на Юге.

По материалам дзен-канала «Садоеж»