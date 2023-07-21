Брызнули копеечным средством — старый нагар сполз с кастрюли сам — так делают в Дубае

Посудомойки в Арабских Эмиратах знают, как быстро и эффективно оттереть кастрюлю или сковородку от закостенелого нагара. Понадобится копеечное средство, которое продается в каждом магазине.

Возьмите пищевую соду и разведите со средством для мытья посуды до состояния кашицы. Натрите раствором грязную кастрюлю и оставьте на один час.

Далее окуните салфетку в уксус и также потрите посуду — нагар весь слезет сам. Вам только нужно быть сполоснуть кастрюлю в проточной воде губкой.

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