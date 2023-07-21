Делаем это раз в 30 дней с морковью — растет как на дрожжах, мух нет

Как повысить урожайность моркови, не прилагая для этого особых усилий, — достаточно воспользоваться копеечным средством. Вносить удобрение нужно раз в месяц, не чаще, чем через 20–30 дней. Морковь растет на грядках крепкая, ровная, а мух нет. Бабушки-соседки уже спросили рецепт удобрения.

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В качестве подкормки можно использовать борную кислоту, красный перец и марганцовку.

Как приготовить удобрение: Берем 10 граммов борной кислоты и разводим в горячей воде. Отдельно завариваем крепкий раствор марганцовки. Следом растворяем готовые составы в 10 литрах воды и щедро поливаем морковь. Делать это нужно раз в месяц.

А избавиться от мух на морковных грядках поможет красный перец. Берем 1 ст.л. специи и завариваем кипятком. После того, как жидкость остынет, нужно ее процедить и развести в 2 литрах воды. Опрыскивать морковь этим составом с перцем можно раз в 20 дней.

По материалам Telegram-канал «Сад и огород»