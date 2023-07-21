Жаль, раньше не знали: помидоры растут без остановки по три месяца — потратили 10 минут

Как повысить урожай помидоров копеечным средством — кустики будут плодоносить все три месяца до самых холодов. Жаль, что раньше не знали — теперь делаем только так. Оказывается, посадки нужно опрыскивать янтарной кислотой: это средство творит чудеса с томатами. Янтарка, как ее принято называть в народе, входит в состав растительной клетки и участвует в создании многих важных биологических процессов.

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Это средство повысит иммунитет растений, они станут более выносливыми, что улучшит плодоносность. Лучше всего вносить удобрение в период цветения культуры.

Смешаем один литр воды с одной таблеткой янтарной кислоты. Готовым раствором обрабатываем все цветущие кусты помидоров. Эффект приятно удивит.

По материалам дзен-канал «Удачный урожай»