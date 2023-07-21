Добавьте три ложки при поливе огурцов — напрочь забудете про желтые чахлые листья: льем под корень

Как повысить урожайность огурцов и избавиться от желтых иссохших листьев? Есть проверенное средство, которым пользуются умудренные опытом дачники. Это копеечное удобрение оживит даже самые чахлые посадки на огороде. Эффект на 100%.

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Огурцы будут расти быстрее за счет большого количества завязей и плодов. Для этого им нужно дать удобрение с медом. Этот натуральный продукт повысить иммунитет растений, напитает почву нужным элементами.

Как сделать медовую подкормку: берем 3 чайные ложки любого меда (можно использовать прошлогодний) и растворяем в 5 литрах теплой воды. Затем перемешиваем до однородности, поливаем каждый куст по корень по пол-литра свежего раствора.

По материалам дзен-канал «Цветочные технологии»