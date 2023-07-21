Розы будут пышно цвести до поздней осени — секретная чудо-подкормка

Розы — капризные растения. И если им дать хитрую подкормку, то они будут пышно цвети до поздней осени. Важно знать пропорции и тонкости. Ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных подсказала эффективное удобрение на основе сорняков.

Нужно набрать один килограмм любой полевой травы без семян и порубить ее лопатой. Далее добавляем 30 граммов кальцинированной соды и разводим все это в 10 литрах воды.

Оставляем на 14 дней, пусть раствор забродит. Потом поливаем розы под кусты. Долгосрочное цветение — обеспечено.

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