Система оплаты ЖКХ скоро изменится: грядут кардинальные перемены

Свободно распоряжаться деньгами жильцов управляющие компании скоро не смогут. В России готовятся ввести новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это кардинально новая схема, которая позволить повысить контроль за средствами на счете.

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Разрабатывать нововведение поручено Минстрою РФ. Оно основано на внедрении специальных счетов, на которых будут аккумулироваться поступления за ЖКУ. Направить с них деньги можно будет лишь тем организациям, которые поставляют тепло, воду и электричество.

Сейчас же действует схема, которая не позволяет контролировать гражданам расходование средств: деньги жильцы перечисляют на счета управляющих компаний, и они становятся их собственностью. И отследить расходование средств крайне сложно.

По материалам сайта iz.ru